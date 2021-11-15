Samandıra'da derbi zirvesi: Fenerbahçe tek yürek!

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yalnızca teknik heyet değil yönetim ve futbolcular da taraftarların hedefinde kaldı. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp televizyonundan açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya önemli mesajlar yollamış, teknik direktör Vitor Pereira'yla da yola devam edeceklerine vurgu yapmıştı.Başkan Koç'un önceki gün de Samandıra'da Pereira ve takım kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ile toplantı yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Pereira'nın beklentilerini ve planlarını anlattığı, son dönemde aralarındaki problem kamuoyuna yansıyan Mesut'la da barış sağladığı belirtildi.Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana direttiği 3'lü savunma anlayışından vazgeçmesi beklenen Portekizli hocanın Mesut Özil, Jose Sosa gibi yıldız isimlerden daha fazla faydalanacağı kaydedildi.Bu arada başkan, teknik direktör ve kaptanlar arasında görüşme Ali Koç'un şu sözleriyle sona erdi: Koç,dedi.