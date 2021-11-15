Samandıra'da derbi zirvesi: Fenerbahçe tek yürek!

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, kritik derbi öncesi tek yürek oldu. Başkan Ali Koç; teknik direktör Vitor Pereira ve kaptanlar ile toplantı yaptı. Herkes beklentilerini ve şikayetlerini tek tek anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samandıra'da derbi zirvesi: Fenerbahçe tek yürek!
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15 Kasım 2021 14:06
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yalnızca teknik heyet değil yönetim ve futbolcular da taraftarların hedefinde kaldı. Geçtiğimiz perşembe günü kulüp televizyonundan açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya önemli mesajlar yollamış, teknik direktör Vitor Pereira'yla da yola devam edeceklerine vurgu yapmıştı.

Başkan Koç'un önceki gün de Samandıra'da Pereira ve takım kaptanları Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ile toplantı yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Pereira'nın beklentilerini ve planlarını anlattığı, son dönemde aralarındaki problem kamuoyuna yansıyan Mesut'la da barış sağladığı belirtildi.

DERBİDE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana direttiği 3'lü savunma anlayışından vazgeçmesi beklenen Portekizli hocanın Mesut Özil, Jose Sosa gibi yıldız isimlerden daha fazla faydalanacağı kaydedildi.

"GALATASARAY MAÇI BÜYÜK FIRSAT"

Bu arada başkan, teknik direktör ve kaptanlar arasında görüşme Ali Koç'un şu sözleriyle sona erdi: Koç, "Rakiplerimize göre biz her zaman kamuoyu tarafından daha fazla sorgulanıyoruz. Artık futboluyla konuşulan Fenerbahçe olalım. Hepimizin ortak hedefi; Fenerbahçe'nin sezonu mutlu sonla kapatıp şampiyon olması. 21 Kasım'daki Galatasaray maçı da yeni bir başlangıç için büyük fırsat." dedi. 

 

 


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