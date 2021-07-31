Sam Kendricks'in testi pozitif çıktı, çekildi

ABD'li atlet Sam Kendricks, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle oyunlardan çekildi

Sam Kendricks'in testi pozitif çıktı, çekildi
ABD'li atlet Sam Kendricks'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiği açıklandı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, Rio 2016'da bronz madalya kazanan ve 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Açıklamada, Kendricks'in bu nedenle oyunlardan çekildiği belirtilerek, "Sam, Team USA'nın inanılmaz ve başarılı bir üyesi ve varlığı özlenecek. Gizliliğine saygımızdan dolayı şu anda daha fazla bilgi sağlayamıyoruz. Yerel kural ve protokollere uygun olarak sporcu tecrit edilmek üzere bir otele nakledildi." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika Haberleri
Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif!
Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu
Tokyo 2020'de güreşçilerimiz sahne alıyor
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play