Sam Dekker, Cleveland'a doğru..

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Cleveland Cavaliers'ın, LA Clippers forveti Sam Dekker'ı almak için bir takas üzerinde çalıştığı açıklandı.İki tarafın da, nakit veya gelecekteki draft haklarını içerebilecek karşılığın içeriği üzerinde görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak Cleveland'ın, Clippers'a bir oyuncu göndermeyeceği de eklendi.Clippers, kadrosunda yer açmaya bakıyor. Takasın Pazartesi veya Salı gününe kadar kesinleşmesi bekleniyor.Dekker, ilk iki sezonunu 2015 yılında Wisconsin'den 18. sırada kendisini takas eden Houston Rockets ile geçirmişti.Chris Paul takasıyla Clippers'a giden Dekker, önceki sezon maç başına 12.1 dakikada ortalama 4,2 sayı ve 2,4 ribaund ile oynamıştı.