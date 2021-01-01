Sam Cassell, Wizards ile koçluk görüşmesi yaptı!

Philadelphia 76ers'ın yardımcı koçu Sam Cassell'in, Washington Wizards ile başantrenörlük pozisyonu için görüşme yaptığı bildirildi.



Cassell, All-Star guardlar John Wall ve Bradley Beal'in erken dönemlerinde gelişimlerini denetlediği Washington'daki beş sezon da dahil olmak üzere, NBA'de son 11 yılını yardımcı antrenörlük yaparak geçirmişti.



51 yaşındaki koç, geçtiğimiz ölü sezon döneminde Houston Rockets ve LA Clippers'in o dönem boşta olan başantrenörlük pozisyonları için adı geçen kişiler arasındaydı.



Cassell, 15 yıllık NBA kariyeri boyunca üç şampiyonluk yaşamış ve bir kez de All-Star seçilmişti.



Wizards, yeni bir kontrat üzerinde anlaşamadığı eski koç Scott Brooks ile Haziran ayı başında yollarını ayırmıştı.



