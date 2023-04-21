Galatasaray'ın ligden çekilen Hatayspor'dan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sam Adekugbe, Alanyaspor deplasmanındaki performansıyla hocası Okan Buruk'tan ilk kez tam not almayı başardı.



Bu sezonki ilk asistine de imza atan Kanadalı futbolcu, hem hücumda hem de savunmada hatasıza yakın oynadı. 90 dakika boyunca her atağa destek veren ve yorulmak bilmeyen Adekugbe, böylece formayı da garantilemiş oldu. Yerli statüsünde sayılan 28 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'e karşı da ilk 11'de başlayacak.



