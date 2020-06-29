Salzburg üst üste 7. kez şampiyon oldu

Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, evinde Hartberg'i 3-0 yenerek şampiyonluğu elde etti

Haber; AA
Salzburg üst üste 7. kez şampiyon oldu
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29 Haziran 2020 13:19
 Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, evinde Hartberg'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu.

Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.



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