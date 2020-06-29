Salzburg üst üste 7. kez şampiyon oldu

Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, evinde Hartberg'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu.
Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.
Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu.
Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.