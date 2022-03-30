Salzburg'un Adeyemi için talebi 45 milyon euro

RB Salzburg, golcü oyuncusu Karim Adeyemi'nin bonservis bedelini belirledi.



Bild'de yer alan habere göre, Salzburg, Borussia Dortmund'dan Adeyemi için 45 milyon euro talep ediyor. Alman ekibi ise bu parayı ödemeye hazır değil.



Alman medyasındaki haberde Salzburg'un ayrıca, Dortmund'a transfer için süre verdiği belirtildi.



Salzburg'un Adeyemi için Dortmund'a anlaşmak için 20 Nisan tarihini gösterdiği, gelişme olmazsa diğer teklifleri öncelik yapacağı kaydedildi.



Öte yandan haberde, Real Madrid ve Barcelona'nın da Adeyemi için ilgisinin olduğu hatırlatıldı.





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