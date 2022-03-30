Salzburg'un Adeyemi için talebi 45 milyon euro

RB Salzburg, genç golcüsü Karim Adeyemi için Borussia Dortmund'dan 45 milyon euro talep ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Salzburg'un Adeyemi için talebi 45 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 21:30
RB Salzburg, golcü oyuncusu Karim Adeyemi'nin bonservis bedelini belirledi.

Bild'de yer alan habere göre, Salzburg, Borussia Dortmund'dan Adeyemi için 45 milyon euro talep ediyor. Alman ekibi ise bu parayı ödemeye hazır değil.

Alman medyasındaki haberde Salzburg'un ayrıca, Dortmund'a transfer için süre verdiği belirtildi.

Salzburg'un Adeyemi için Dortmund'a anlaşmak için 20 Nisan tarihini gösterdiği, gelişme olmazsa diğer teklifleri öncelik yapacağı kaydedildi.

Öte yandan haberde, Real Madrid ve Barcelona'nın da Adeyemi için ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.