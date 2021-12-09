Salzburg Sevilla'yı yenerek gruptan çıktı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Red Bull Salzburg, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti ve grubunu 2. sırada tamamlayarak tur atladı. Sevilla ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

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Salzburg Sevilla'yı yenerek gruptan çıktı
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09 Aralık 2021 01:05
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Red Bull Salzburg ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Salzburg ekibi 1-0 kazandı ve Lille'in de Wolfsburg'u mağlup etmesiyle grup ikincisi olarak tur atladı.

Mücadelede Salzburg'a galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Okafor kaydetti. Öte yandan Sevilla'da Jordan 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Salzburg, 10 puana yükseldi ve grubu ikinci olarak tamamladı. Sevilla ise 6 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.


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