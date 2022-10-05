Salzburg, penaltıyla kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg, sahasında Dinamo Zagreb'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Salzburg, penaltıyla kazandı
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05 Ekim 2022 21:43
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Salzburg ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Salzburg 1-0'lık skorla kazandı.

Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada penaltıdan Noah Okafor kaydetti.

Bu sonucun ardından Salzburg, grupta 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında bu kez Dinamo Zagreb, Salzburg'u ağırlayacak.

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