UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Salzburg ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Salzburg 1-0'lık skorla kazandı.
Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada penaltıdan Noah Okafor kaydetti.
Bu sonucun ardından Salzburg, grupta 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında bu kez Dinamo Zagreb, Salzburg'u ağırlayacak.
Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada penaltıdan Noah Okafor kaydetti.
Bu sonucun ardından Salzburg, grupta 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında bu kez Dinamo Zagreb, Salzburg'u ağırlayacak.
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