Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek

Salzburg, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hiçbir oyuncusunu ülkelerinin milli takımlarına göndermeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; redbullsalzburg.at
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Salzburg, Kovid-19 nedeniyle milli takıma oyuncu göndermeyecek
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09 Kasım 2020 16:18
Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'un Rapid Vien maçı öncesinde cuma günü yapılan koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı. Ancak pazar akşamı yapılan testlerin ardından 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Salzburg'da koronavirüs yakalanan ancak herhangi bir semptomu olmayan futbolcular, tecrite altına alındı. Diğer futbolcular için ise karantina süreci başladı. Bu karantina sürecinde, oyuncular sadece evlerine, antrenman sahasına ve maçlara gidebilecek.

Salzburg Kulübü, koronavirüs test sonuçlarında kısa sürede ortaya çıkan bu farkı araştırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, oyuncuların milli takım kamplarına gönderilmeyeceği belirtildi.



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