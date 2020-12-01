Salzburg kazandı, Atletico'yu beklemeye geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Salzburg'u konuk etti.



RZD Arena'da oynanan mücadele Salzburg'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. ve 41. dakikalarda Mergim Berisha ile 81. dakikada Adeyemi kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek sayısını ile 79. dakikada penaltıdan Miranchuk attı.



Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Salzburg, puanını 4'e yükseltti ve 5 puanlı Atletico Madrid'in Bayern Münih ile maçını beklemeye geçti. Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.



Salzburg, grupta gelecek maç Atletico Madrid'i konuk edecek. Lokomotiv Moskova ise Bayern Münih deplasmanına konuk olacak.



