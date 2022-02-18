Salzburg'dan ders niteliğinde bir başarı!

Son dönemde Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olan Salzburg hem sahada hem da kasadaki kazancıyla dikkatleri çekiyor. Salzburg son 8 sezonda yetiştirdiği yıldız isimleri Avrupa'nın 5 büyük ligine pazarladı. Avusturya ekibi bu sayede kasasına tam 433 milyon Euro koydu.



Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu. Avusturya Ligi'nde son 8 sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Salzburg'u 33 yaşındaki Matthias Jaissle çalıştırıyor. Ülke futbolunda tam anlamıyla hegemonya kurmuş durumda.



SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Salzburg'un son dönemde hem saha içindeki performansı hem de kulüp yönetimindeki başarısı, 3 büyüklere tek kelimeyle ders olacak cinsten. Avusturya ekibi, kaybettiği yıldızlara ve teknik direktörlere rağmen başarının nasıl sürdürülebilir olacağını herkese gösteriyor. G.Saray son 3 sezonda 13.26 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken 40.25 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaptı.



ÜÇ BÜYÜKLER...

Fenerbahçe bu süreçte 47.65 milyon Euro'luk satış gerçekleştirirken 55.77 milyon Euro'luk harcama yaptı. Beşiktaş son 3 sezonda sadece 1.5 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. 25.21 milyon Euro bonservis ücreti harcadı.





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