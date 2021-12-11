Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda iki Türkiye rekoru kırıldı

Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda iki Türkiye rekoruna imza atıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda iki Türkiye rekoru kırıldı
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11 Aralık 2021 18:32
 Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda iki Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun İstanbul'daki Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 18 yaş altı 50 metre engelli yarışında Ayetullah Demir, 6.74'lük derecesiyle bu yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Berke Akçam da 20 yaş altı 50 metre engelli mücadelesinde 6.75'lik derecesiyle bu yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırdı.


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