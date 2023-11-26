Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun organizasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 22 Kasım'da başlayan şampiyonaya, 125 kulüp ve 601 sporcu katıldı.



Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takım ve sporcular şöyle:



Klasik Yay



Erkekler:



1- Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)



2- Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)



3- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)



Kadınlar:



1- Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



2- Yasemin Ecem Anagöz (Göztepe Spor Kulübü)



3- Assiya Yılmazer (Aksaray Okçuluk Spor Kulübü)



Erkek Takım:



1- Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor)



2- Halil Kaan Aşık, Vedat Erbay, Mesut Sapmaz (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)



3- İbrahim Ethem Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri, Deniz Yıldırım (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)



Kadın Takım:



1- Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)



2- Yasemin Doğan, Gizem Özkan, Rümeysa Uysal (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Rabia Nilsu Eryılmaz, Beril Su Koç, Zeynep Tuana Küllü (Demka Okçuluk Spor Kulübü)



21 Yaş Altı Erkekler:



1- Ayaz Kocagöz (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



2- Kutay Tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)



3- Gürol Bayraktar (Sakarya Cim-Ok Spor Kulübü)



21 Yaş Altı Kadınlar:



1- Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)



2- Alçin Duru Akboğa (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)



3- Naz Kabakoz (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)



21 Yaş Altı Erkek Takım:



1- Efe Arslan, Mustafa Karakaya, Ayaz Kocagöz (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



2- Resul Talha Göveç, Kutay Tek, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)



3- Mehmet Efe Çevik, Hüseyin Kakaşcı, Bekir Satılmış (Angora Okçuluk Spor Kulübü)



21 Yaş Altı Kadın Takım:



1- Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor)



2- Alçin Duru Akboğa, Elif Başkurt, Tuğçe Kılınç (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)



3- Fatma Nur Güngör, Emine Esin Hartuç, Kübra Oğuzoğlu (Isparta Bölge Spor)



Makaralı Yay



Erkekler:



1- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)



2- Şahin Su (Demka Okçuluk Spor Kulübü)



3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)



Kadınlar:



1- Şeyma Karakuş (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)



2- Nilüfer Erenoğlu (Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)



3- Derya İpek Okyar (Kaya Okçuluk Spor Kulübü Derneği)



Erkek Takım:



1- Mustafa Dinçel, Seyit Hasarpa, Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)



2- Berat Emin Er, Furkan Oruç, Miraç Ünlü (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Yılmaz Kutluhan (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)



Kadın Takım:



1- Gülçin Balık, Songül Lök, Meltem Yaka (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)



2- Tubanur Aktemur, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



3- Rana Duyulmuş, Elena Kolbanova, Ada Sönmez (Marmara Okçuluk Spor Kulübü



21 Yaş Altı Erkekler:



1- Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



2- Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)



3- Yağız Sezgin (Şenok Okçuluk Spor Kulübü)



21 Yaş Altı Kadınlar:



1- Hazal Burun (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)



2- Helin Satıcı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl)



3- Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademi Derneği)



21 Yaş Altı Erkek Takım:



1- Halit Ömer Dağ, Kemal Özkan, Kerem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



2- Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)



3- Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Spor Kulübü)



21 Yaş Altı Kadın Takım:



1- Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Şevval Yankaç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)



2- Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel (Vira Okçuluk Spor Kulübü)



3- Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor)





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