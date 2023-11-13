Salon hokeyinde "VAR" uygulaması için karar verildi

Türkiye Hokey Federasyonu, Salon Hokeyi Süper Lig maçlarında video asistan hakem uygulamasının (VAR) kullanılmasına devam edileceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Salon hokeyinde 'VAR' uygulaması için karar verildi
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13 Kasım 2023 16:14
Türkiye Hokey Federasyonu, Salon Hokeyi Süper Lig maçlarında video asistan hakem uygulamasının (VAR) kullanılmasına devam edileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçlarının ilk etabı 14-18 Kasım tarihlerinde Trabzon'da oynanacak. Süper lig maçlarında VAR uygulamasının kullanılmasına devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şu ifadeleri kullandı:

"Salon hokeyinde video asistan hakem uygulamasını dünyada ilk kez geçtiğimiz yıl federasyonumuz uygulamıştı. Uluslararası Hokey Federasyonu ve Avrupa Hokey Federasyonu tarafından birçok uluslararası toplantıda hokeyin gelişimine en çok katkı sunan ülke olarak ilan edildik. Bu da elbette ülkemiz adına bizleri gururlandırıyor. Oldukça hızlı oynanan salon hokeyinde video asistan hakem uygulamasının kullanılmasının birçok güçlüğü var ancak biz doğru planlamayla bu güçlüklerin üstesinden geldik."

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Türkiye Hokey Federasyonunun Youtube kanalı "HokeyTV"den yayınlanacak.

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