Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da başladı

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.



Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı'nın temsil ettiği organizasyonda kendi liglerinde şampiyon olan Rusya'nın Dinamo Elektrostal, Hırvatistan'ın Klub Zelina, Polonya'nın AWF Poznan, Avusturya'nın Post SV, Belarus'un HC Minsk ve İspanya'nın Sanse Complutense takımı yer alıyor.



Alanya Atatürk Spor Salonu'nunda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep Polisgücü HC Minsk takımını 8-5 mağlup ederken, Klub Zelina, AWF Poznan'nı 9-1, Dinamo Elektrostal da Sanse Complutense takımını 7-3 mağlup etti.



Kaplan: "Hedef bundan sonra şampiyonluk"



Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ise şampiyonaya iyi başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gaziantep Polisgücü olarak bütün turnuvalarda şampiyonluk hedefi koyduklarını belirten Kaplan, "Çok iyi hazırlandığımız turnuvada hedefimiz ilk önce burada kalıcı olmaktı. İlk maçı kazanarak hedefimizi daha da yükselttik. Artık biz de şampiyonluk hedefini koyduk." dedi.



Takımına güvendiğini dile getiren Kaplan, bunu başaracak güce ve inanca sahip olduklarını ifade etti. Galibiyeti Gaziantep ve Türkiye'ye armağan eden Kaplan, "Gerçekten çok özverili, çok müthiş bir galibiyet oldu. Turnuvanın favori takımlarından birisini yendik. İnşallah bundan sonraki süreçte ikinci maçımızı da alıp yolumuza devam edeceğiz. Hedef bundan sonra şampiyonluk diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bugün saat 18.30'da Avusturya'nın Post SV takımıyla karşı karşıya gelecek Türk temsilcisinin maç programı ise şöyle:



12 Şubat:



12.30 Gaziantep Polisgücü-AWF Poznan



18.30 Gaziantep Polisgücü-Dinamo Elektrostal



13 Şubat:



12.30 Gaziantep Polisgücü-Klub Zelina



18.30 Gaziantep Polisgücü-Sanse Complutense





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