Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı yarın Portekiz'e gidecek

Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlayan Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı, bu ülkeye gidecek.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 14-16 Ocak tarihlerinde Portekiz'in Parades kentinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Gaziantep'te gerçekleştirilen kamp çalışmalarıyla tamamladı.
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda iki grupta 8 ülke mücadele edecek. Milliler, A Grubu'nda İspanya, Polonya ve Hırvatistan ile birlikte yer alırken, B Grubu'nda ise İtalya, Portekiz, Slovakya ve Ukrayna bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayarak yükselme grubunu oluşturacak.
Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nın şampiyonadaki grup maçları programı şöyle:
14 Ocak Cuma:
13.00 Polonya-Türkiye
14 Ocak Cuma:
19.00 İspanya-Türkiye
15 Ocak Cumartesi:
12.00 Türkiye-Hırvatistan
- Karakan: "Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum"
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakan, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki yıldır birçok şampiyona iptal edildi. Türkiye Hokey Federasyonu olarak tüm kategorilerdeki şampiyonalar için iptal durumuna bakılmaksızın hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda A Milli Erkek Takımı'mız Avrupa'nın en genç ekiplerinden birisi. Katılacağımız şampiyonada ülkemiz için en iyi sonucu alacağımıza eminim. Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 14-16 Ocak tarihlerinde Portekiz'in Parades kentinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Gaziantep'te gerçekleştirilen kamp çalışmalarıyla tamamladı.
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda iki grupta 8 ülke mücadele edecek. Milliler, A Grubu'nda İspanya, Polonya ve Hırvatistan ile birlikte yer alırken, B Grubu'nda ise İtalya, Portekiz, Slovakya ve Ukrayna bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayarak yükselme grubunu oluşturacak.
Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nın şampiyonadaki grup maçları programı şöyle:
14 Ocak Cuma:
13.00 Polonya-Türkiye
14 Ocak Cuma:
19.00 İspanya-Türkiye
15 Ocak Cumartesi:
12.00 Türkiye-Hırvatistan
- Karakan: "Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum"
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakan, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki yıldır birçok şampiyona iptal edildi. Türkiye Hokey Federasyonu olarak tüm kategorilerdeki şampiyonalar için iptal durumuna bakılmaksızın hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda A Milli Erkek Takımı'mız Avrupa'nın en genç ekiplerinden birisi. Katılacağımız şampiyonada ülkemiz için en iyi sonucu alacağımıza eminim. Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.