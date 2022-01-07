Salon Federasyon Kupası'nda Mete Gazoz altın madalya kazandı!

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katıldı.



Şampiyonanın son gününde makaralı ve klasik yayda sporcular, bireysel atışlarda altın madalya için yarıştı.



Klasik yay erkeklerde İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, kadınlarda ise Aksaray Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Assıya Yılmazer altın madalyanın sahibi oldu.



Klasik yay genç erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre İspır, genç kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Şevval Yakupoğlu şampiyonayı birinci sırada tamamladı.



Makaralı yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Demir Elmaağaçlı, kadınlarda ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sevim Yıldırım birinciliği elde etti.



Makaralı yay genç erkeklerde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Batuhan Akçaoğlu, genç kadınlarda ise Antalya Elite Spor Kulübü sporcusu Irmak Yüksel altın madalyayı kazandı.





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