Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre finali belli oldu

ÜLKE SPORCU DERECE 1 İsviçre Mujinga Kambundji 7.05 2 Büyük Britanya Daryll Neita 7.07 3 Polonya Ewa Swoboda 7.10 4 Belçika Rani Rosius 7.16 5 Belçika Delphine Nkansa 7.22 6 Almanya Alexandra Burghardt 7.23 7 İspanya Jael Bestue 7.23 8 Portekiz Arialis Martinez 7.24

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre finaline yükselen sporcular belli oldu.Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 60 metre yarı finalinde üç seri koşuldu.Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu finale çıktı.Finalde yarışacak sporcular şöyle: