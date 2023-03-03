Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre finali belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre finaline yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 60 metre yarı finalinde üç seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu finale çıktı.
Finalde yarışacak sporcular şöyle:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 60 metre yarı finalinde üç seri koşuldu.
Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu finale çıktı.
Finalde yarışacak sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İsviçre
|Mujinga Kambundji
|7.05
|2
|Büyük Britanya
|Daryll Neita
|7.07
|3
|Polonya
|Ewa Swoboda
|7.10
|4
|Belçika
|Rani Rosius
|7.16
|5
|Belçika
|Delphine Nkansa
|7.22
|6
|Almanya
|Alexandra Burghardt
|7.23
|7
|İspanya
|Jael Bestue
|7.23
|8
|Portekiz
|Arialis Martinez
|7.24
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