Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre finali belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 400 metrede iki yarı final serisi koşuldu.
4 Mart Cumartesi akşam seansındaki finalde şu sporcular yarışacak:
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 400 metrede iki yarı final serisi koşuldu.
4 Mart Cumartesi akşam seansındaki finalde şu sporcular yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Hollanda
|Lieke Klaver
|51.43
|2
|Polonya
|Anna Kielbasinska
|51.67
|3
|Çekya
|Lada Vondrova
|52.12
|4
|Hollanda
|Femke Bol
|52.19
|5
|Avusturya
|Susanne Gogl-Walli
|52.40
|6
|Çekya
|Tereza Petrilkova
|52.93
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