Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre finali belli oldu

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre finaline yükselen 6 sporcu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre finali belli oldu
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03 Mart 2023 22:43
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 400 metrede iki yarı final serisi koşuldu.

4 Mart Cumartesi akşam seansındaki finalde şu sporcular yarışacak:

  ÜLKE SPORCU DERECE
1 Hollanda Lieke Klaver 51.43
2 Polonya Anna Kielbasinska 51.67
3 Çekya Lada Vondrova 52.12
4 Hollanda Femke Bol 52.19
5 Avusturya Susanne Gogl-Walli 52.40
6 Çekya Tereza Petrilkova 52.93
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