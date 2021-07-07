Salomon Rondon, Çaykur Rizespor'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferde atağa kalktı. Karadeniz ekibi, Dalian Pro'dan Venezuelalı forvet Salomon Rondon ve son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kanat oyuncusu Volkan Şen'le anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; nufc.co.uk
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Salomon Rondon, Çaykur Rizespor'a geliyor
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07 Temmuz 2021 08:04
Cemali Sertel ve Sebastian Holmen'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor , transferde atağa kalktı ve iki flaş isimle anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibi; Rubin Kazan, Zenit, West Bromwich, Newcastle United, CSKA Moskova, Dalian Pro gibi takımlarda oynayan ve bonservisine toplam yaklaşık 68 milyon Euro ödenen Salomon Rondon'u transfer etti.

Bonservisi Çin ekibi Dalian Pro'da bulunan 31 yaşındaki Venezuelalı forvet, fesih işlemlerinin sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde Rize'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Rondon, 13 maçta 4 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Volkan Şen de tamam!

Kanat arayışında olan Atmacalar, tecrübeli oyuncu Volkan Şen'i de bitirdi. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'la TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle Adana ekibinden ayrılan 33 yaşındaki isim, artık Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek.


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