Nevşehir'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 75 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla başladı.



Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış için erken saatlerde start çizgisinde toplanan sporcular, son hazırlıklarını yaptı.



Verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.



63 KİLOMETRELİK BİR PARKUR VAR



Sporculardan 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.



119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Damsa, Taşkınpaşa, Karlık köyünü takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp yarışı tamamlayacak.



Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, basın mensuplarına, kısa parkurları koşanların yaklaşık 5 saat, uzun parkur sporcularının ise 12 saat sonra bitiş çizgisine ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.



"BÖYLE KARAKTERDE BİR PARKUR HİÇBİR YERDE YOK"



Hava ve iklim koşullarının koşu için uygun olduğunu ifade eden Güney, "Bugün hava hafif bulutlu, sporcular bu tür havalarda koşmayı seviyor. Bu durum sporcuları hızlandıracaktır. Kapadokya parkuru, dünyanın en güzel koşu parkuru. Çok epik bölgeler var ama bu karakterde bir parkur hiçbir yerde yok. Kapadokya'nın özelliği köylerinin toprak yollarla bağlantılı olması, vadilerdeki yürüyüş yolları ile birleştiği zaman inanılmaz bir alan oluşuyor. Bisiklet, yürüyüş ve koşu için çok büyük fırsatlar sunuyor." diye konuştu. Kapadokya Ultra Trail Koşusu, düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.





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