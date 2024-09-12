Salomon Cappadocia Ultra Trail'de elit sporcular mücadele edecek

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, 19-20 Ekim tarihlerinde Kapadokya'da koşulacak Salomon Cappadocia Ultra Trail'de yarışın rekabet seviyesini artıracak elit sporcuların yer alacağını belirtti.



Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in branşında Türkiye'nin en eski organizasyonlarından biri olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'nın güzelliği, bu organizasyonu diğer patika koşularından ayırıyor. Bu yarış, inanılmaz bir coğrafyada koşuluyor. Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı için bu yarışın dünyada eşi benzeri yok. Bu tarz işlerde turizm altyapısı çok önemli. Kapadokya, bu açıdan turistlere çok kolaylık sağlıyor. Bu turizm altyapısı da yarışın büyümesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.



"Dünyanın en güzel parkuruna sahip"



Salomon Cappadocia Ultra Trail'in parkuru hakkındaki görüşlerini aktaran Aydın Ayhan Güney, "Dünyanın en güzel parkuruna sahip. Patika koşuları, genelde orman ve dağlarda yapılır. Salomon Cappadocia Ultra Trail'de ise koşucular vadi ve köylerden geçiyor. Ayrıca yarışın parkuru çok zor değil. Sadece yolun engebeli olması biraz zorluk yaratıyor. Daha önce bu parkurda yarışanlar, doğal güzellikleri seyrettikleri için koşamadıklarını söyledi. Bu önemli bir nokta, çünkü sonuçta onlar da turist olarak buraya geliyor." diye konuştu.



Türkiye'nin spor turizminde büyümek istediğini vurgulayan Güney, "Yıllardır spor turizmini konuşuyoruz. Kültür ve deniz turizminde dünyada önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Spor turizminde de önemli ülkelerden biri olmalıyız. Spor turizminin ülkelere finansal katkısı çok büyük. Organizasyonun yapıldığı bölge, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca insana ulaşıyor. Ayrıca bu organizasyonun büyüklüğü, yerel basının da ilgisini çekiyor. Salomon Cappadocia Ultra Trail, spor basınının en çok ilgi gösterdiği amatör branşlarından biri olabilir. Bu organizasyon, insanları koşmaya teşvik ediyor. 80 ülkeden insanı aynı anda sadece spor karşılaşmaları sayesinde görebilirsiniz. Bu tarz organizasyonlar, yapıldığı bölgelere çok katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.



Katılımdan memnun olduğunu belirten Güney, "Maksimum 3000 sporcuyu kabul etmeyi planlamıştık. Bizim için asıl önemli olan rekabeti artıracak elit sporcuların organizasyona katılması ve son 4 yılda da bunu başarabildik. Dünyanın en iyi sporcuları, Salomon Cappadocia Ultra Trail'de koşuyor. Böylece çok heyecan verici sonuçlar ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Son 10 yıla bakarsak, sporcu sayısında güzel gelişme oldu"



Salomon Cappadocia Ultra Trail gibi patika koşularının artması için ülkede koşan insan sayısının artması gerektiğini vurgulayan Güney, "Ülkede koşan insan sayısını artıramazsak bu tarz yarışların ömrü uzun olmaz. Birçok sponsorla birlikte sporcu sayısını artırmayı planlıyoruz. Artık büyük şirketlerin 60-70 kişilik koşu grupları var. Bir şekilde koşucular finanse de ediliyor. Son 10 yıla bakarsak, sporcu sayısında güzel gelişme oldu. Belki de Türkiye'de son 10 yılda en hızlı büyüyen spor dalı oldu." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de amatör branşlarda çok güzel organizasyonlar yapıldığını aktaran Güney, "Organizasyonlardaki yabancı sporcu sayısı gayet iyi fakat yine de sistemli bir desteğe ihtiyaç var. Özel sektör, bu tür organizasyonlara destek oluyor ancak devletin de desteğine ihtiyacımız var. Organizasyonların boyutu bazen öyle büyüyor ki organizatörlerin gücü yetmeyebiliyor. Spor Toto'nun bazı yarışlarda belli kriterler koyup devreye girmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU