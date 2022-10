Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2 binin üzerinde sporcuyu ağırlayacak

8'inci Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.



Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, Kapadokya'yı bir uçtan öbür uca yüksek platolar ve vadilerden koşarak geçen uzun mesafe patika koşusu olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl 75 ülkeden 2 binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacak.



Argeus Travel and Events tarafından 15-16 Ekim tarihleri arasında Salomon Türkiye isim sponsorluğunda koşulacak dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119 km, 63 km ve 38 km olmak üzere üç farklı parkurdaki yarışlara sahne olacak. Patika koşusunun dünyaca ünlü şampiyon atletlerinin her yıl ülkemize ve Kapadokya'ya gelmesini sağlayan organizasyon, 2022 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak.



Argeus Travel and Events tarafından Türkiye'deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl da patika koşularının dünya markası Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi Adım Adım üstlenecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile Kültür Bakanlığı - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleri ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in yanında yer alacak.



119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail-CUT 119, bir kez daha organizasyonun ana yarışı olacak. Katılımcılar, doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini görme fırsatı sunan 63 km'lik Salomon Cappadocia Medium Trail-CMT 63 etabını koşacak. Atletler ayrıca, Ortahisar ve Göreme'den geçerek Göreme Milli Parkı'nın en güzel vadilerini keşfetme imkanı sunan 38 km'lik Salomon Cappadocia Short Trail-CST 38 ile Kapadokya'nın benzersiz manzaraları eşliğinde tutkularının peşinden koşacak.



Geçtiğimiz yıl 38 ve 63 km'lik parkurlarda bayrak yarışı formatında yapılan takım yarışı Cappadocia Team Games, bu yıl üç parkur için de uygulanacak. Cappadocia Team Games CUT 119, 2 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CMT 63, minimum 2'si kadın 6 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CST 38 ise minimum 1'i kadın 3 kişilik takım olarak koşulacak.



Salomon Cappadocia Ultra-Trail parkurlarında koşan tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirimli kayıt imkanı sunulurken, Adım Adım ile iyilik peşinde koşanlara Salomon Cappadocia Ultra-Trail kayıtlarında yüzde 10 indirim yapılacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail ayrıca kayıt gelirlerini Türkiye Atletizm Vakfı'nın "Genç Atletlere Destek Programı"na bağışlayacak.



SALOMON CAPPADOCİA ULTRA-TRAİL, 2022 YILINDA DA ADIM ADIM İŞ BİRLİĞİNDE STK'LAR İÇİN BAĞIŞ TOPLANMASINI SAĞLAYACAK



Her yıl binlerce koşucuyu Kapadokya'nın büyülü atmosferinde buluşturan ve spor kültürünün yaygınlaşması adına değer yaratan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşmaya devam ediyor.



Argeus Travel and Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'de 90 gönüllü koşucu ve 1165 bağışçının katkıları ile 190 bin 697 TL bağış toplanması sağlandı.



Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de adımlar, bu yıl da iyilik için atılıyor. AKUT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, KODA, Koruncuk Vakfı, NİÇEV, Türk Eğitim Derneği, Unicef olmak üzere 10 STK'nın, 2022 yılında Salomon Cappadocia Ultra-Trail yardımseverlik koşusu projeleri hazır.



KAPADOKYA ÇOCUK KOŞUSU: DÜNYA ŞAMPİYONLARI İLE KOŞU DENEYİMİ



Organizasyonu taçlarından son gün etkinliği, ödül töreni öncesinde yapılacak. Kapadokya Çocuk Koşusu'nda, çocuklar dünya şampiyonları ile koşu deneyimi yaşatacak. 16 Ekim Pazar sabahı yapılacak Kapadokya Çocuk Koşusu'na, Kapadokya bölgesinde yer alan ilköğretim öğrencileri katılacak. Minik sporcular, kendileri için tasarlanmış özel tişörtlerle koşacak.



AYDIN AYHAN GÜNEY: KAZASIZ BELASIZ GÜZEL BİR YARIŞ DAHA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ



Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü, Argeus Travel and Events Sahibi Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, organizasyon öncesinde özel açıklamalarda bulundu.



Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü, Argeus Travel and Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, "9 senenin sonunda geldiğimiz nokta herkes için güzel bir nokta" diyerek şunları söyledi: "Şu anda 75 ülkeden sporcuyu Türkiye'ye getirebilmek, sadece bir organizasyon için getirebilmek bir başarı. Bu tip organizasyonlarda yerel yönetimler ve bölge halkı sahiplenmezse, devam ettirmeniz çok zor olur. Biz çok şanslıyız bu konuda. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, yerel yönetimler, bu organizasyonun bölgeye katkısını gördüler ve bu yüzden çok sahip çıkıyorlar. Çok şanslıyız. Salomon gibi bir dünya devinin sponsorluğunda oluyor organizasyon. İkinci sponsor olarak çok güçlü şirketler de var. Tüm bunların desteğiyle güzel bir yere geldi. Organizasyonun reklam değeri de çok yüksek. Zannediyorum 2 milyon Dolar'ın üzerinde bir medya değeri oluşuyor her yıl. Hazırlıklarımız tamam. Haftaya başlayacağız. Kazasız belasız güzel bir yarış daha yapmaya çalışacağız."



"TAKIM YARIŞLARI YAPILACAK"



Sporcu yetiştirmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını, bunu da bir misyon edindiklerini kaydeden Güney, "Bizden çok fazla kısa parkur talebi vardı. Ama kısa parkur bu tip yarışların bütün yapısını bozar. Ama yeni başlayanlara da bir imkan sunmamız gerekiyordu. Bayrak yarışı gibi takım yarışları çıkardık. Yine aynı parkuru koşuyorlar ama 3 kişi koşuyorlar veya 6 kişi koşuyorlar. Bu sene 12 kilometrekoşan birisi, gelecek sene 38'e antrenman yapıyor. Daha sonra yeni hedefi 63 kilometre oluyor gibi" ifadelerini kullandı.



"11 STK'YA BAĞIŞ YAPIYORUZ"



Organizasyon büyüdüğü zaman bunun sosyal yönünü de düşünmek zorunda olduklarını dile getiren Aydın Ayhan Güney, "Bir amacı olması lazım organizasyonun. 2 yıldır Adım Adım'la güzel bir iş birliği yapıyoruz. Aslında bizim dahil olduğumuz bir konu değil sadece biz organizasyon olarak destek veriyoruz. Toplanan paralar da STK'lara dağıtılıyor. Bizim kendimizin doğrudan destek olduğumuz şeylerden birisi; geç kayıt ücretlerinin tamamını biz Atletizm Vakfı'na başlıyoruz. Yani 11'e kadar STK'ya bağış yapıyoruz. Aynı zamanda bazı yenilikler de getiriyoruz. Mesela Adım Adım ile birlikte 3 defa bağış toplamış sporculara belli bir indirim sunuyoruz. Bu yıl bir karar aldık, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çok emek verdiklerini gördük, bu yıl kendilerine yüzde 50'lik bir indirim sağladık. 106 sağlık çalışanı bundan faydalandı. Onlara bir jestimiz, bir teşekkürümüz oldu" dedi.



"HER İSTASYONA KÖPEK İSTASYONU YAPTIK, GELEN KÖPEKLER DE MAMASINI VE SUYUNU ORADAN ALABİLİYOR"



Bu organizasyonda hayvanları da düşündüklerinin altını çizen Güney, "Bizim Kapadokya'da çok fazla köpek var. Bunlar turistleri takip eder, onlarla dolaşırlar. Bunlar, koşucuları da takip eder, onlarla beraber onlarca kilometre koşuyorlar. Biz şunu fark ettik, koşucu istasyona geliyor, köpek de peşinden geliyor. Koşucu orada yiyeceğini alıyor ama hayvan kapıda bekliyor. Şimdi biz her istasyona köpek istasyonu yaptık. Gelen köpekler de mamasını ve suyunu oradan alabiliyor. Biz bu kadar detaya iniyoruz aslında" şeklinde konuştu.



Öte yandan Güney, bu yıl organizasyona basından büyük ilgi olduğunu belirterek, Türk basınından 35, yabancı basından ise 23-24 kişinin organizasyonu takip edeceğini vurguladı.



ATİLLA KUDUOĞLU: SALOMON CAPPADOCIA ULTRA-TRAIL, BİR SPOR DALININ OLUŞMASINA KATKIDA BULUNDU



Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu ise Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın 9 yıl içerisinde aslında bir spor dalının oluşmasına katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Bir mecra yarattı. Çünkü Ultra-Trail dediğiniz spor, Türkiye için çok yabancıydı. O anlamda da bence çok önemli ve değerli. Bu tarz organizasyonlarda ilişkiler çok önemli. Bizim Argeus ve Aydın beylerle ilişkilerimiz mükemmel seviyede gidiyor. Bir takım olamazsanız, tek başınıza başarılı olma şansınız yok. Biz iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim markamızın da DNA'sında doğa sporları var. Dünyada lider konumda. O yüzden biz açıkçası bu yarışı gördüğümüz zaman Aydın Bey'e dört kolla sarıldık. Bırakmıyoruz, bırakmayacağız da. Niyetimiz o. 4 yılımız kaldı. 4 yıl sonra da bakacağız tekrar. Yenilemeyi arzuluyoruz tabii ki. Spor kültürü futbol ve basketbolla sınırlı olan bir ülkede diğer spor dallarının büyüyor olması çok değerli. Buna da katkıda bulunuyoruz. Ne mutlu bize" diye konuştu.



"ŞİRKETİN BİR SPOR KÜLTÜRÜ VAR, DOLAYISIYLA BU ALANDA YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Kuduoğlu, Salomon olarak bu tip organizasyonlara sponsorluk yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim Half To Trail Run adı altında bir etkinliğimiz var. Bu her hafta yapılıyor. Bu antrenman şeklinde bazen Belgrad Ormanı'nda bazen Adalar'da yapılıyor. Biz, insanları antrenmana çağırıyoruz. İnsanları doğaya çıkarmaya çalışıyoruz. Salomon ayrıca uluslararası stratejisi gereği yol koşularına da girdi. Biz yakın zamanda bir yol koşusuyla da anılmaya başlayabiliriz. Şirketin, bir spor kültürü var. Dolayısıyla bu alanda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Kapadokya Ultra Trail da devam edecek ama bir başka Trail Runing organizasyonu düşünmüyoruz. Türkiye yapılan ve açılan organizasyonlar var, bunlara dışarıdan destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Kuduoğlu, yaptıkları projeler ve yatırımlarla birlikte markanın satışlarının çok büyük ölçüde arttığını söyleyerek, "Salomon'u ilk aldığımızda yıllık 5 bin çift satışı vardı. Çok da bilinmezdi. Bugün geldiğimiz noktada 300 bin çift gibi rakamlara ulaşmış durumdayız. Bir mecra oluşturmayı başardık. Başarılı bir şekilde de yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.









