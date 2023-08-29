Eski NBA oyuncusu John Salley, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın bir başka efsanevi oyuncu Isiah Thomas'ı "sevmemesini istediğini" iddia etti.



Basketbol ikonları Jordan ve Thomas arasında uzun yıllardan beri devam eden çekişmenin iç yüzü hakkında, her iki efsaneyle birlikte oynama gibi eşsiz bir tecrübe yaşamış olan Salley yeni bir iddia ortaya attı.



Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda Salley, Thomas'ın neden basketbol dünyasının bazı kesimlerinden saygısızlık gördüğü sorulduğunda, farklı bir bakış açısı sundu.



Eski oyuncu, bu olumsuz algının önemli bir kısmını, Thomas'ın 1985 NBA All-Star maçında Jordan'a pas vermek istemediğine dair süregelen "yanlış anlatıya" bağladı:



"Çünkü o yanlış bir anlatıydı. Isiah topu Michael'a vermek istemediğini söyleyerek suçu üstüne almış oldu. Ki maçı izlerseniz topu sürekli Michael'a verdiğini görürsünüz."



Salley konuyu daha da detaylandırarak kariyeri boyunca aynı menajeri paylaştığı Jordan'ın, kendisinin Thomas hakkındaki düşüncelerini etkilemeye çalıştığını da öne sürdü:



"Michael ve ben aynı menajerle çalışıyorduk ve bazen Isiah'ı sevmememi istediği oluyordu. Bu onun kişisel meselesiydi. Ama böyle olması için hiçbir neden yok. Bunu anlamıyorum çünkü o cidden iyi bir adam."



Jordan'ın, Thomas'ın 1992'de Barselona'da düzenlenmiş olan Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden ünlü Dream Team'e alınmasına izin vermediği biliniyor.



