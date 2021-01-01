Salley, Draymond'ın "tarihin en iyi savunmacısıyım" iddiasına yanıt verdi!

Eski NBA oyuncusu John Salley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in kendisini tüm zamanların en iyi savunmacısı olarak ilan etmesinden ötürü, "kafayı yemiş olduğunu" söyledi.



Yalnızca bir ay önce Draymond, tüm zamanların en iyi savunmacısı olduğu iddiasıyla NBA'in gündemine oturmuştu.



Detroit Pistons'ın eski yıldızı Salley, yakın bir zamanda VLAD TV'de yaptığı röportajda Draymond'ın bu iddiasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Evet, söylediğini duydum ve bence kafayı yemiş. En başta Dennis Rodman var bir kere, hatırlamadığım kadar savunma beşlerine seçilmiş, topu potadan geçirmemesine rağmen All-Star seçilmiş olan bir adamdan başlamamız gerekiyor.



Alvin Robinson var. Gençlerin internette araştırmaları için böyle bir isim vereceğim. O da inanılmazdı. Gary Payton vardı. Ona 'Eldiven' denmesinin bir sebebi vardı.



John Salley (kendisi) mesela, şutunuzu bloklar, kafanızı bulandırır ve hem kendisinden kısa birini, hem de 30 kilo daha ağır birini savunabilirdi."



