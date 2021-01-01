Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Salley, Draymond'ın "tarihin en iyi savunmacısıyım" iddiasına yanıt verdi!

Eski NBA oyuncusu John Salley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in kendisini tüm zamanların en iyi savunmacısı olarak ilan etmesinden ötürü, "kafayı yemiş olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu John Salley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in kendisini tüm zamanların en iyi savunmacısı olarak ilan etmesinden ötürü, "kafayı yemiş olduğunu" söyledi.

Yalnızca bir ay önce Draymond, tüm zamanların en iyi savunmacısı olduğu iddiasıyla NBA'in gündemine oturmuştu.

Detroit Pistons'ın eski yıldızı Salley, yakın bir zamanda VLAD TV'de yaptığı röportajda Draymond'ın bu iddiasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Evet, söylediğini duydum ve bence kafayı yemiş. En başta Dennis Rodman var bir kere, hatırlamadığım kadar savunma beşlerine seçilmiş, topu potadan geçirmemesine rağmen All-Star seçilmiş olan bir adamdan başlamamız gerekiyor.

Alvin Robinson var. Gençlerin internette araştırmaları için böyle bir isim vereceğim. O da inanılmazdı. Gary Payton vardı. Ona 'Eldiven' denmesinin bir sebebi vardı.

John Salley (kendisi) mesela, şutunuzu bloklar, kafanızı bulandırır ve hem kendisinden kısa birini, hem de 30 kilo daha ağır birini savunabilirdi."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal