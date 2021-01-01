Salley: "2021 Finalleri, Clippers ve Bucks arasında olacak"

Eski NBA oyuncusu John Salley, 2021 NBA Finalleri'nde LA Clippers ve Milwaukee Bucks'ın olacağını düşündüğünü söyledi.



NBA kariyerinde dört kez şampiyonluk kazanmış olan Salley, bu şampiyonluklardan birini 2000 yılında Los Angeles Lakers ile kazanmış olsa da, eski takımının arka arkaya şampiyon olacağını düşünmüyor.



VLAD TV ile yaptığı uzun röportajda Salley, Lakers yerine, NBA Finalleri'nde Bucks ile karşı karşıya yer alacağına inandığı takımın, aynı şehrin rakibi Clippers olduğunu belirtti:



"Clippers için neler olup bittiğini izleyerek gördüm ki, son 12 dakika içinde ortadan kaybolmamayı uman bir takım oluşturdular. Ve bu adamlar, sanırım son bu 12 dakikanın, bunun üstesinden gelene kadar kendilerini rahatsız edeceklerini hep bilecekler.



NBA Finalleri'nde LA Clippers'ın Milwaukee Bucks'a karşı oynayacağını düşünüyorum... Sebebim şu: Lakers'ta, (JaVale) McGee, (Rajon) Rondo ve Dwight'ı (Howard) diğer takımlara karşı gördüğümde, şampiyonluğu kazanmak için bir takımın bir araya gelmesi gerektiğini tekrar gördüm.



Kanıtlanmış bir gerçek bu: Michael Jordan etrafında bir takım yokken yapamadı, Kobe (Bryant) de aynı şekilde. Kadroda (Marc) Gasol'u çok beğeniyorum ama bu hücum farklı işliyor.



Ve Kawhi'ın Ty Lue'dan üçgen hücumu koymasını istemesinin nedeni, Phil Jackson'ın bu sistemle on şampiyonluk kazandığını fark etmesidir. Golden State'te de bir sistemle kazanmışlardı. Bu önemli bir şeydi."



