Saliha Şahin: 'Siz kimi küçümsüyorsunuz biz Türkiye'yiz'

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nda Saliha Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız smaçör Brezilya maçında yaşananların perde arkasına değinirken final maçıyla ilgili samimi duygularını aktardı.



"ÇOK ÖZLEDİĞİM BİR HİS"



Şampiyonluk hislerini anlatan Saliha Şahin, "Uzun zamandır yaşamadığım bir his. Gerçekten çok özlediğim bir hismiş. Çok mutluyum, tarif edemiyorum." dedi.



"BİZİ AYRI TATMİN ETTİ"



ABD galibiyeti hakkında da konuşan Saliha Şahin, "Amerika'yı uzun bir süre yenemedik. Kendi evlerinde Amerika yenmek de bizi ayrı tatmin etti diyebilirim. Çünkü içimizde bir ukde kaldı diyemem ama kesinlikle yenmek için çıktık. Çok istiyorduk onlara karşı galip gelmeyi. Yarı finalden finale çıktığımızda finali kazanacağımızdan emindik." ifadelerini kullandı.



"BİZİ KIŞKIRTAN ONLARDI"



Brezilya maçıyla ilgili konuşan Saliha Şahin, "Aslında bunu başlatan biz değildik. Bizi kışkırtan onlar diyebiliriz. Zaten herkes bunun farkında. Biraz küçümseme durumu oldu diyebilirim. Ondan sonra biz hırslandık. "Siz kimi küçümsüyorsunuz Biz Türkiye'yiz" der gibi. O an karşımızda kim olursa olsun Carol olur, Thaisa olur, Gabi olur hiç fark etmez. Biz o maçı kazanmak istedik. Çok güzel bir galibiyet oldu." dedi



"SADECE BİTSİN İSTEDİM"



Final maçında neler hissettiğiyle ilgili gelen soruya Saliha Şahin, "O anda sadece maç bitsin ve artık bu hissi yaşayalım istedim. Sahaya koşup o yaşadığım duyguları takım arkadaşlarıyla paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLAR BİZE YEMEK GETİRDİ



Tayland'ın kültürüne ayak uydurmakta sıkıntı çektiklerini söyleyen Saliha Şahin, "Tayland bize çok ters bir ülke. İklim, hava, insanlar, temizlik olarak bizden farklılar her anlamda. Fan kitlesi inanılmaz, inanılmaz. Çok nazikler, her gün, her antrenman her maç bize yemekler getirdiler. Biz de tam 'Otelde güzel yemekler çıkmıyor, nasıl yapacağız' dedik. Antrenmandan bir geliyoruz elimizde bir poşet, maçtan çıkıyor üç poşet. Zaten böyle otobüste giderken aldıklarımızı yemeye başlıyoruz. Yemeğe kadar doymuş oluyoruz. Beklenen bir ilgi değildi, hiç kimse beklemiyordu bence bu kadarını. Bence de öyle. Çok mutlu ettiler bizi." sözleriyle cümlelerini noktaladı.