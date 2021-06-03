Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 Avrupa Le Mans Serisi üçüncü ayağı 4 saatlik Le Castellet Yarışı'nda podyum için mücadele edecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Le Castellet Yarışı 4-6 Haziran tarihlerinde Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve ABD'li Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde mücadele edecek.
Yarış öncesinde 57 puanla kategorilerinde üçüncü sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi bu yarışla birlikte yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Le Castellet Yarışı 4-6 Haziran tarihlerinde Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve ABD'li Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde mücadele edecek.
Yarış öncesinde 57 puanla kategorilerinde üçüncü sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi bu yarışla birlikte yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.