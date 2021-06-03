Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salih Yoluç, Fransa'da podyum hedefliyor
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03 Haziran 2021 17:34
Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, 2021 Avrupa Le Mans Serisi üçüncü ayağı 4 saatlik Le Castellet Yarışı'nda podyum için mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Le Castellet Yarışı 4-6 Haziran tarihlerinde Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Bu sezon Racing Team Turkey adına seriyi takip eden ay-yıldızlı sporcu Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve ABD'li Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde mücadele edecek.

Yarış öncesinde 57 puanla kategorilerinde üçüncü sırada bulunan Racing Team Turkey ekibi bu yarışla birlikte yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.


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