Salih Uçan'ın menajerinden Trabzonspor açıklaması

Bu sezon Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbolla birçok takımın transfer listesine giren Salih Uçan, Trabzonspor'un radarına takıldı. 6-8 ve 10 numara oynayan 27 yaşındaki orta sahayı teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimden Salih Uçan'ın şartlarının araştırılmasını ve kulübün ekonomisine uyması halinde transfer edilmesini talep ettiği ifade edildi. Salih transferinde bu gelişmeler yaşanırken Karadeni Gazete, deneyimli orta sahanın menajerliğini yapan Ömer Koray Uzun ile görüştü.Ömer Koray Uzun şunları söyledi: "Şu anda tamamen buna odaklanmış durumda. Bu sezon çok başarılı bir performans sergiliyor. Doğal olarak da isteyeni bir hayli fazla. Yalnız Türkiye'den değil, Avrupa'dan da önemli takımlar Salih için benimle görüşüyor. Burada önemli olan Salih'in kararı. 27 yaşında ve kararlarını en iyi şekilde verebilecek bir yapıya sahip. Önemli olan onun düşüncesi. Ben sadece Salih'in temsilcisiyim. Son karar onun. Ancak Abdullah Avcı hocanın Salih'i çok beğendiğini ve Trabzonspor'da görmek istediğini biliyorum. Biz de babadan Trabzonluyuz. Eğer Salih Trabzonspor'u tercih ederse bundan en çok mutlu olacak kişilerden birisi de elbette ben olurum. Dediğim gibi. Salih ne karar verirse ben onu uygulayacağım."Buca'da keşfedilen ve sırasıyla Fenebahçe, Roma, Sion, Empoli formalarını giyen Salih Uçan 2019 yılından bu yana Alanyaspor'da oynuyor. Sezon sonunda Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Salih'e yakın çevresi, "İstanbul'a gittin, kayboydun. Bir daha aynı yeri deneme. Trabzonspor'a git. Orada yeniden Milli Takım'ın vazgeçilmezi olursun" tavsiyesinde bulundu.