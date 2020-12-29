Salih Uçan'dan Galatasaray kararı

TAKAS DA GÜNDEMDE

Galatasaray'da devre arası operasyonu hız aldı. Sezon başında bedelsiz ve geleceği parlak Türk oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, bu hamleyi ocak ayında da devam ettirecek. İlk hedef, Alanyasporlu Salih Uçan. Fenerbahçe ve Roma'da kendini gösteremeyen, Sion ve Empoli maceralarında da aradığını bulamayan Salih, Alanyaspor'da adeta yeniden doğmuştu. Bu performansı nedeniyle transferin gözde ismi olan 26 yaşındaki oyuncu tercihini yaptı.Fatih Terim faktörü ve orta saha rotasyonunda daha rahat yer bulma ihtimali, başarılı futbolcunun kararında etkili oldu.Terim, orta alanda Taylan'ı rahatlatmak için bu transferin devre arasında gerçekleşmesini istiyor.Genç oyuncular da takaslanabilir.