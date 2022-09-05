Salih Uçan: 'Sakatlanabilirdim'

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Salih Uçan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz kötü bir saha. Çok kötü saha. Bu sahada topu yere indirip pas yapabilmek çok zordu. Özellikle bu sahada 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bu tarz atmosferlerden kazanarak çıkmak çok önemli." dedi.



Josef'in gördüğü kırmızı kart ile ilgili de konuşan Salih, "Pozisyonda sırtım dönüktü. Büyük ihtimal bana doğru geliyordu. Cenk Tosun da görmedi. Bir adım atmasa belime doğru tekme yiyecektim. O anda da sakatlanabilirdim. Josef de bunu görüp, hemen o anda taraftarı tutup ittirmek istiyor. Josef, bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Josef ne yapacak orada? Ne diyecek? 'Al kardeşim benim takım arkadaşıma yumruk at, tekme at' mı diyecek! O anda arkamdan gelen taraftarı gördü ve ittirmeye çalıştı. Duyduk ki kırmızı kart görmüş, bu çok net haksızlık. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Umarım anlayışla karşılarlar." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ