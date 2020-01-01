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Salih Uçan: "Milli Takım hakkında konuşmasam daha iyi"

Alanyaspor kariyerinden sonra Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanan Salih Uçan, Milli Takım sorularına yanıt verdi.

Salih Uçan: 'Milli Takım hakkında konuşmasam daha iyi'
Alanyaspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Salih Uçan, Milli Takım'a çağrılmaması hakkında konuştu.

Salih Uçan "Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda olmayı bekliyordum, o formanın önemini iyi biliyorum. Son 2 sezonda düzenli oynadım, milli takıma çağrılmayı bekliyordum." dedi.

A Milli Takım'ın başarısız EURO 2020 performansı sorulması üzerine Salih Uçan "Aklımdan ve kalbimden geçen arasında fark olabilir. Orada olmayı çok istiyorum. Orada olmadığım için çok üzüldüm. Milli Takım'la ilgili konuşmasam daha iyi." ifadelerini kullandı.

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