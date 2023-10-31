Salih Uçan ligde siftahını yaptı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularından Salih Uçan, bu sezon ligdeki ilk golünü Gaziantep FK karşısında kaydetti.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Neftçi ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında da bu sezonki ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada ise yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Neftçi ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında da bu sezonki ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada ise yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.