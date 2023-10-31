Salih Uçan ligde siftahını yaptı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk lig golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan ligde siftahını yaptı
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31 Ekim 2023 00:18
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularından Salih Uçan, bu sezon ligdeki ilk golünü Gaziantep FK karşısında kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Neftçi ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında da bu sezonki ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada ise yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.

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