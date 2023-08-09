Salih Uçan: "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur''

Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur''
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09 Ağustos 2023 19:24
Beşiktaş'ta Salih Uçan Neftçi Bakü müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden geleni her şeyi yapmak istiyorum. Her maç çok zor. Geçen sene kupadan örnek vereyim; kupa maçında 2-0 geriye düştük ama kazandık. Konyaspor maçımız var 2-0 öndeydik ama berabere bitti''dedi. Milli futbolcu sözleşmesi ile alakalı gelen soruya ise "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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