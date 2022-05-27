Salih Uçan'ın yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş'ta da işler yolunda gitmeyince devre arasında Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan, 6 aylık geçici kontratının tamamlanmasıyla birlikte Siyah-Beyazlılara geri döndü.



Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcunun akıbeti de şekilleniyor. TRT Spor'un haberine göre Salih Uçan'ın yeni adresi Konyaspor olabilir.



Süper Lig'de sezonun flaş ekibi Konyaspor'un vazgeçilmez oyuncularından Abdülkerim Bardakcı'yi isteyen Beşiktaş, başarılı stopere karşılık Salih Uçan'ı takasta kullanmak istiyor.



Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki savunmacı için Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon euro da bonservis teklifinde bulunacak.



Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla toplamda 25 resmi maçta görev yapan Salih Uçan, gol ve asist katkısı yapamadı.







