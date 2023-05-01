Salih Uçan her yerdeydi

Beşiktaş'ın yerli yıldızı Salih Uçan, gecenin iyi isimlerindendi. Sahada basmadık yer bırakmadı, Galatasaray orta sahasına üstünlük kurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan her yerdeydi
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01 Mayıs 2023 11:56
Son güncelleme 01 Mayıs 2023 14:56
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Beşiktaş orta sahasının istikrarlı ismi Salih Uçan, derbiye de damga vurdu.

Kritik maça ilk 11'de başlayan Salih, sahada adeta basmadık yer bırakmadı. Çalışkan oyunuyla dikkat çekerken Galatasaray orta sahasına bir an olsun nefes aldırmadı.

Siyah-beyazlı ekibin maçın büyük bölümünde üstün oynamasında anahtar isim olarak ön plana çıktı. 39 pasında yüzde 61 isabet yakalayan 29 yaşındaki orta saha, 15 ikili mücadelenin 7'sini kazanabildi. 90 dakika sahada kaldığı mücadelede, 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla savunmaya da önemli katkı verdi. Ayrıca takım arkadaşlarına 2 şut pası çıkarttı. 

 
 

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