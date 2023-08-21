Salih Uçan: "Hayal kırıklığı! Yazık!"

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Pendikspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Salih Uçan: 'Hayal kırıklığı! Yazık!'
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21 Ağustos 2023 00:21
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 1-1'lik Pendikspor beraberliğini değerlendirdi.

Salih Uçan, "Üzücü! Hayal kırıklığı! Yazık! İnanın hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, 1-0 her zaman tehlikelidir. Direğe çarpar, dize çarpar, ele çarpar, şanssızlık olur ve berabere biter. O yüzden 2. golü bulman gerekiyor. Taraftarımızın önünde bu tarz maçları hemen 1-0, 2-0 götürmek gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı." dedi.

Deneyimli oyuncu, sözlerini, "Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu tarz puan kaybetmememiz gerekiyor. Ligin daha 2. haftasındayız ama sezon sonunda bu tarz maçları çok daha üzücü oluyor. Aynı geçen sene Alanya'da olduğu gibi, daha 2. haftada 3-0'dan 3-3 olmuştu. Unutacağız, devam edeceğiz, takılı kalmayacağız. Telafi edip önümüze bakacağız." diye tamamladı.

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