Salih Uçan: "Gol atarsam bir daha Serkan'a koşmam"

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Gol atarsam bir daha Serkan'a koşmam'
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10 Şubat 2021 23:09
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 3-2'yle geçen Alanyaspor'da 2. golün sahibi Salih Uçan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol sevincini anlatan Uçan, "Gol attıktan sonra Serkan Kırıntılı'ya koştum. Rize maçında 'Gol atacaksın, bana koş' dedi ama gol iptal oldu. Bugün yine 'Gol atacaksın' dedi, ben de 40 metre koştum ama sahaya inmedi. Bir daha gol atarsam ona koşmam" dedi.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Zor bir maçtı. Galatasaray derbiyi kazanarak geldi. İkinci yarıya da Galatasaray dirençli başladı. Sonuçta galip gelen taraf olduk. Turu geçtiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



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