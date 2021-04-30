Salih Uçan, Fenerbahçe'ye karşı parladı!

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Salih Uçan'ın performansı dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan, Fenerbahçe'ye karşı parladı!
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30 Nisan 2021 11:08
Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin formda ismi Salih Uçan, mücadelede en çok çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak öne çıktı.

4- Salih Uçan, girdiği 4 çalım denemesinde de başarılı oldu.

15'İN 10'UNU KAZANDI

10- Salih Uçan, 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

78- Alanya'da Caulker, 83 pasın 78'inde isabet sağladı.

96- Siopis, karşılaşmada en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu oldu.

EN ÇOK TOPLA BULUŞAN OYUNCU

96- Caulker, mücadelede en fazla sayıda topla buluşan futbolcu olmayı başardı.

4- F.Bahçe'de Pelkas, Alanya'da Salih ve Davidson en çok şutu çekti.

3- Ozan Tufan ve Salih Uçan, müsabakada en çok top kapan futbolcular olarak öne çıktı.

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