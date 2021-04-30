Salih Uçan, Fenerbahçe'ye karşı parladı!

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi ekibin formda ismi Salih Uçan, mücadelede en çok çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak öne çıktı.



4- Salih Uçan, girdiği 4 çalım denemesinde de başarılı oldu.



15'İN 10'UNU KAZANDI



10- Salih Uçan, 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.



78- Alanya'da Caulker, 83 pasın 78'inde isabet sağladı.



96- Siopis, karşılaşmada en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu oldu.



EN ÇOK TOPLA BULUŞAN OYUNCU



96- Caulker, mücadelede en fazla sayıda topla buluşan futbolcu olmayı başardı.



4- F.Bahçe'de Pelkas, Alanya'da Salih ve Davidson en çok şutu çekti.



3- Ozan Tufan ve Salih Uçan, müsabakada en çok top kapan futbolcular olarak öne çıktı.



