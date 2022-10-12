SALİH UÇAN OYNAMAK İSTİYOR

"TRABZONSPOR MAÇI İÇİN SABIRSIZIM"

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş 16 Ekim'de sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi Salih Uçan'ın forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.Sakatlık sürecini geride bırakan ve takım izinliyken dahi bireysel çalışmalar yapan orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasında oynamak istiyor.Uçan, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.Sezon başında, 'Bu sezon bambaşka bir Salih Uçan göreceksiniz' diyen futbolcu siyah-beyazlılarda 8 maçta 623 dakika süre aldı. Salih Uçan 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.