Salih Uçan: "Çıkıp konuşmak artık zorlaştı"

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Çıkıp konuşmak artık zorlaştı'
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02 Aralık 2024 22:14
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Salih, "Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynadı. Pozisyonlarımız da vardı. Hatayspor ileri hücumu bekledi, biz de rahat top çevirdik. Rakip ceza sahasında çoğalmamız gerekiyordu. Kontrataktan golü yedik ama biz de golü attık ve toparladık. Sonrasında öne geçebilirdik, net pozisyonları gole çeviremedik. Hatayspor ile berabere kaldık ve kazanamama serisi yakalandı gibi düşünüyorum." dedi.

Maç sonu konuşmanın zorlaşmaya başladığını söyleyen Salih, "Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün.. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm." sözlerini sarf etti.
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