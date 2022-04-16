Salih Uçan: "Bu takımı Avrupa'ya taşıyacağız"

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Medipol Başakşehir, Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Başakşehirli futbolcu Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Bu takımı Avrupa'ya taşıyacağız'
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16 Nisan 2022 18:36
Başakşehir'de Salih Uçan, Altay ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Tecrübelşi oyuncu yaptığı açıklamada, "Kırılma anı, Volkan Babacan'ın kurtarışlarıydı 2-0 geriye düşebilirdik. Volkan Babacan, bizi oyunda tuttu. Trezeguet ile golü bulduk ama ikiyi atmalıydık. Altay morallendi ve ikinci yarı son 15 dakika daha fazla yüklendiler. Biz de yaslandık ve kötü bir gol yedik." dedi.

Başakşehir'in hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Önümüze bakmalıyız. Avrupa hedefimiz var, İkincilik, dördüncülük, neresi olursa. Başakşehir'in her zaman hedefi vardır. Hedef Avrupa kupaları. İnşallah Avrupa'ya bu takımı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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