Salih Uçan: 'Bu skoru beklemiyorduk'

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.
Salih Uçan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müthiş oldu. Geçen sezon çok zor bir sezon oldu. Sezonu kupayla kapattık ve şimdi kupayla açıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. taraftara hedi olsun bu kupa. İnşallah önümüzdeki lig kupasını da alırız. Güzel bir lig olsun bizim için. Bu skoru beklemiyorduk. Kimse de emin olamaz. Çünkü zor bir karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Her maçın her saniyesi farklı oluyor. Tabii ki maçı oynuyoruz ve büyüklüğü konuşuyoruz. Bugün de farklı bir skor oldu. Beşiktaş taraftarına armağan olsun."
Salih Uçan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müthiş oldu. Geçen sezon çok zor bir sezon oldu. Sezonu kupayla kapattık ve şimdi kupayla açıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. taraftara hedi olsun bu kupa. İnşallah önümüzdeki lig kupasını da alırız. Güzel bir lig olsun bizim için. Bu skoru beklemiyorduk. Kimse de emin olamaz. Çünkü zor bir karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Her maçın her saniyesi farklı oluyor. Tabii ki maçı oynuyoruz ve büyüklüğü konuşuyoruz. Bugün de farklı bir skor oldu. Beşiktaş taraftarına armağan olsun."
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