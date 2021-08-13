Salih Uçan: "Bu formanın kıymetini bileceğim"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan: 'Bu formanın kıymetini bileceğim'
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13 Ağustos 2021 22:43
Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Uçan, sezonun ilk haftasında Rizespor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

İlk maçından memnun olduğunu kaydeden Salih, "Hazırlık dönemine iyi başladım, ilk hazırlık maçında darbe aldığım için 5-6 antrenman kaçırdım. Adana Demir maçında sonradan girdim, az süre aldım, şu anda da yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Hocam 11'de şans verdi, 70 dakika oynadım, yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. İyi skorla başladık, bence zamanla daha iyi olacağız. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Taraftar önünde heyecan da vardı, güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Mutlu olduğunu ifade eden Salih, "Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçın adamının kim olduğu sorulan Salih, "Atiba ve Josef olabilir, N'Koudou diyorum, ilk golü attı" cevabını verdi.


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