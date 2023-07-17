Salih Uçan'a İtalya'dan ilgi!

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan, İtalya'dan ilgi gördü. Serie A ekibi Sassuolo, milli futbolcu Salih Uçan ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Salih Uçan'a İtalya'dan ilgi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2023 11:23
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın orta sahadaki en başarılı isimlerinden biri olan Salih Uçan için İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. 

İtalyan medyasında yer alan habere göre; Orta saha pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Sassuolo, 29 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan'ı gündemine aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Salih için İtalyan ekibinin resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı. 

İTALYA'DA 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ 

Milli futbolcu Salih Uçan, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Roma, 2018-19 sezonunda da Empoli formasını giyerek Serie A'da toplam 24 karşılaşmada mücadele etmişti.

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon 32 kez terleten Salih Uçan, 3 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery