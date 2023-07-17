Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın orta sahadaki en başarılı isimlerinden biri olan Salih Uçan için İtalya'dan sürpriz bir haber geldi.
İtalyan medyasında yer alan habere göre; Orta saha pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Sassuolo, 29 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan'ı gündemine aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Salih için İtalyan ekibinin resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı.
İTALYA'DA 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Milli futbolcu Salih Uçan, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Roma, 2018-19 sezonunda da Empoli formasını giyerek Serie A'da toplam 24 karşılaşmada mücadele etmişti.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon 32 kez terleten Salih Uçan, 3 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
İtalyan medyasında yer alan habere göre; Orta saha pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Sassuolo, 29 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan'ı gündemine aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Salih için İtalyan ekibinin resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı.
İTALYA'DA 2 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Milli futbolcu Salih Uçan, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Roma, 2018-19 sezonunda da Empoli formasını giyerek Serie A'da toplam 24 karşılaşmada mücadele etmişti.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon 32 kez terleten Salih Uçan, 3 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.