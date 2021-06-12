Salih Özcan transferinde Beşiktaş'ın rakibi çok!

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Almanya U-20 milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan Salih Özcan'ı transfer etmek istiyor. Salih için başka takımların da devrede olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Salih Özcan transferinde Beşiktaş'ın rakibi çok!
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12 Haziran 2021 14:23
Salih Özcan
Salih Özcan
Köln
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Ara transferde kadrosuna önemli isimleri kazandıran siyah beyazlılar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma yapmayan Kartal, transfer etmek istediği oyuncuları da belirledi.

Almanya U-20 milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan Salih Özcan'ı, Beşiktaş dışında pek çok takımın da istediği iddia edildi.

Köln'den ayrılmaya karar veren Salih Özcan'ı Türkiye'den Beşiktaş ile Göztepe'nin yanı sıra İskoçya'dan Rangers ile Bundesliga'dan da birkaç takımın istediği belirtildi.

Bundesliga'dan düşen Köln'ün yeni teknik direktörü Baumgart'ın Salih'le konuştuğu takımda kalmasını istediği ancak 'olumlu' cevap alamadığı iddia edildi.



 

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