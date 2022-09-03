Salih Özcan, Ozan Kabak'ı üzdü

Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede milli futbolcularımız Salih Özcan ve Ozan Kabak da forma giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Salih Özcan, Ozan Kabak'ı üzdü
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03 Eylül 2022 00:08
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Hoffenheim'da ise Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 12'ye yükseldi. Hoffenheim 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, RB Leipzig deplasmanına gidecek. Hoffenheim sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.

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