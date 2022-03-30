Salih Özcan: 'Milli formayı sabırsızlıkla bekledim'

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Salih Özcan, İtalya karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.
TRT Spor'a konuşan Salih Özcan İtalya karşısında ilk 20 dakika iyi oynadıklarını belirterek, "Milli Takım formasını giymeyi sabırsızlıkla bekledim. İlk maçımı kazanmak isterdim ama nasip böyleymiş. Analiz edeceğiz ve durumumuza bakacağız. Haziran ayındaki maçlarımızı kazanmak istiyoruz." sözlerini kullandı.
TRT Spor'a konuşan Salih Özcan İtalya karşısında ilk 20 dakika iyi oynadıklarını belirterek, "Milli Takım formasını giymeyi sabırsızlıkla bekledim. İlk maçımı kazanmak isterdim ama nasip böyleymiş. Analiz edeceğiz ve durumumuza bakacağız. Haziran ayındaki maçlarımızı kazanmak istiyoruz." sözlerini kullandı.