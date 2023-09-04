Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım 265 yaşındaki milli orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a transfer teklifi yaptı.
FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?
Borussia Dortmun'da bu sezon yedek kalan ve sadece 9 dakika forma giyen Salih Özcan'ın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı.
TEKLİF REDDEDİLDİ! O TAKIM GALATASARAY
Haberde; Borussia Dortmund'un Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi.
Öte yandan teklif yapan bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.
Dortmund'un 2022 yılının Temmuz ayında 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan geçen sezon 36 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım 265 yaşındaki milli orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a transfer teklifi yaptı.
FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?
Borussia Dortmun'da bu sezon yedek kalan ve sadece 9 dakika forma giyen Salih Özcan'ın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı.
TEKLİF REDDEDİLDİ! O TAKIM GALATASARAY
Haberde; Borussia Dortmund'un Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi.
Öte yandan teklif yapan bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.
Dortmund'un 2022 yılının Temmuz ayında 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan geçen sezon 36 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.